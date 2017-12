‘UWV en fiscus moeten beter samenwerken’

Uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst moeten beter samenwerken bij beslagleggingen om er zeker van te zijn dat mensen niet onder een bestaansminimum komen. Dat zegt de Nationale ombudsman, die wijst op zeker één zaak waarbij dit het geval was.

In de zaak waar ombudsman Reinier van Zutphen op wijst, legden eerst de Belastingdienst en later ook andere schuldeisers beslag op een uitkering. Hier gingen dingen mis in de berekening, waarbij de uitkeringsgerechtigde lange tijd onder bestaansminimum leefde.

Van Zutphen wil ook in gesprek met het UWV omdat het huidige beleid waarbij wordt uitgegaan van de laagste beslagvrije voet tot ,,ongewenste situaties” leidt.

Bron: ANP