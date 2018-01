€16 miljard van Google vloeit via Nederlandse belastinghalte

Google heeft in 2016 bijna €16 miljard aan royalty’s via Nederland naar belastingparadijs Bermuda laten vloeien, €1 miljard meer dan een jaar eerder.

Deze informatie komt uit de jaarrekening die Google Netherlands Holdings kort voor de jaarwisseling bij de Kamer van Koophandel deponeerde. Google gebruikt de Nederlandse holding sinds 2004 om royalty’s, vergoedingen voor het gebruik van de merknaam en technologie van Google, naar Google Ireland Holdings te verplaatsen. Deze vennootschap beheert de merkrechten van Google buiten de VS. Deze route wordt de ‘Double Irish’ met een ‘Dutch sandwich’ genoemd en is legaal, maar is het onderwerp van felle Europese kritiek.

Wassen neus

Google Ireland Holdings is in Ierland gevestigd, maar wordt bestuurd vanuit belastingparadijs Bermuda. Daar is het bedrijf ook belastingplichtig, maar dat is een wassen neus, want Bermuda heft geen vennootschapsbelasting. Het grootste deel van de royalty’s die door de Nederlandse BV stromen is afkomstig van een andere Ierse Google-vennootschap, Google Ireland Limited, die buiten de VS ontvangen advertentiegelden incasseert. De resterende €3,7 miljard is afkomstig van een Singaporese Google-vennootschap, Google Asia Pacific. Een deel van de royalty’s die Google door zijn Nederlandse vennootschap laat stromen blijft plakken in Nederland; in 2016 behaalde het brievenbusbedrijf een brutowinst van €12,5 miljoen. Daarover betaalde de internetreus €3,1 miljoen aan Nederlandse vennootschapsbelasting.

Omzeilen

Officieel zou Google, net als andere Amerikaanse multinationals, op eigen bodem belasting moeten betalen over buitenlandse winsten. Maar dat is eenvoudig te omzeilen door winsten buiten de VS houden. Zo lang het geld VS niet bereikt, is belastingheffing uitgesteld. Sinds de invoering van Trumps ‘repatriation taks’ is dat een lucratieve zaak; een gereduceerd belastingtarief van 15,5 % in plaats van 35 %, dat het aantrekkelijk maakt dat Amerikaanse bedrijven hun buitenlandse winsten alsnog naar de VS halen.

Google-taks

Europese lidstaten willen internetbedrijven die kiezen voor dergelijke constructies te belasten met een ‘Google taks’ en de ondernemingen naar rato van de omzet die zij in Europese landen halen belasting te laten betalen. Niet alle Europese lidstaten zijn enthousiast over het idee van zo’n collectieve belasting. Italië kondigde kort geleden een eigen maatregel aan, die internetbedrijven op bepaalde transacties een heffing van 3 % oplegt.