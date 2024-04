Slimme frisdrankmerken omzeilen suikertaks

Door een klein beetje zuivel aan frisdrank toe te voegen, ontwijken frisdrankproducenten de suikertaks die per 1 januari 2024 van kracht is. Ze maken gebruik van een hiaat in de wet. De wetgever was daarvoor al gewaarschuwd.

‘Nu met een vleugje zuivel’, staat linksboven op het pak van de Dubbelfrisss. Eerder al voegde Appelsientje een beetje melk toe aan zijn pakken. Ook Coolbest doet het sinds kort. De reden: mineraalwater en zuivel zijn vrijgesteld van de suikertaks, die per 1 januari 2024 wel over frisdrank (als cola en fruitdrank) en alcoholvrij bier moet worden geheven.

Prijsverschil

De ‘verbruiksbelasting’, in de volksmond suikertaks geheten, heeft Coca Cola bijvoorbeeld 25 cent per pak duurder gemaakt. Omdat zuiveldrank niet belast wordt, vallen zoete drankjes als Fristi en Chocomel buiten de suikertaks. En dus ook vruchtendrankjes waaraan een minieme hoeveelheid zuivel is toegevoegd. En daaom kost Dubbelfrisss met ‘vleugje zuivel’ bij Albert Heijn 1,99, tegenover 2,69 voor het traditionele pak. Een liter sinaasappelsap van Appelsientje met een paar druppels melk komt op 1,99 (tegenover 2,79 euro voor de gewone variant).

‘Belastingontwijking’

‘Je kon er op wachten’, zegt Annet Roodenburg, lector Voeding en Gezondheid aan de HAS green academy in Den Bosch, in het Algemeen Dagblad. ‘Dit is een uitwas van hoe het hele systeem in elkaar is gedraaid.’ Ze noemt het een vorm van belastingontwijking. Volgens de huidige wet valt een drank buiten de suikertaks als er 0,02 procent zuivel in is verwerkt. Producent Riedel meldt dat in de producten een beetje room en 10 procent ‘melkpermeaat’ wordt verwerkt, een restproduct dat overblijft na de productie van kwark. Het zou de smaak ‘wat voller en romiger’ maken. Maar ook de prijs speelt een rol, geeft een woordvoerder in de krant toe. Producent Riedel stelt dat de nieuwe varianten gemiddeld 30 procent minder fruitsuiker bevatten dan de originele sappen.

Van Rij komt met reactie

In een reactie op het ‘vleugje zuivel’ laat een woordvoerder van staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) tegenover het AD weten dat de staatssecretaris de Tweede Kamer ‘zeer binnenkort’ zal infomeren over een ‘gedifferentieerde verbruiksbelasting’, wat neerkomt op een slimme suikertaks. ‘Hij zal daarbij ook het punt over de toevoeging van zuivel adresseren.’

