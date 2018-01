Boer & Croon weer actief in consultancy

Boer & Croon gaat via een joint venture met het Deense Qvartz weer activiteiten ontplooien op het gebied van strategisch bedrijfsadvies.

Het bedrijf raakte door de crisis in zwaar weer en stopte in 2014 met consultancy. Sindsdien richtte Boer & Croon zich alleen nog op (interim-)managementdiensten. De nieuwe adviestak is voor 75% in handen van Qvartz, een internationaal consultancybedrijf met vestigingen in Kopenhagen, Stockholm, Oslo, New York, Singapore en Hamburg dat vooral in Scandinavië een sterke marktpositie heeft. De joint venture gaat vanuit Amsterdam opereren onder de naam Qvartz Boer & Croon. De leiding is in handen van drie Qvartz-mannen: Jesper Kjerside, Jesper Adeltoft en Niels Reiff Koggersbol.