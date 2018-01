Corporaties mogen via Belastingdienst inkomensverklaring vragen

Het afgeven van inkomensverklaringen voor het bepalen van inkomensafhankelijke huurverhogingen is niet onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld in een bodemprocedure die de Woonbond had aangespannen tegen onder meer de Belastingdienst en een Amsterdamse woningstichting.

Vanaf 2013 hebben huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf 33.600 euro een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen. Om het inkomen te kunnen vaststellen, maakten verhuurders gebruik van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Begin 2016 oordeelde de Raad van State dat de verstrekking van die gegevens onrechtmatig was. Het was strijdig met de privacywetgeving. Daarom eiste de Woonbond dat de huurverhogingen werden teruggedraaid. Na de uitspraak van de Raad van State veranderde de wet en werd de Belastingdienst verplicht de inkomensverklaring toch af te geven.

‘Gluurverhoging’

De Woonbond noemde destijds de inkomensafhankelijke huurverhoging de ‘gluurverhoging’ en berekende de schade voor de huurders op 365 miljoen euro. De belangenorganisatie wilde bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen.

Collectieve regeling

‘Teleurstellend’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het vonnis. ‘Nadat de Raad van State klip en klaar gesteld heeft dat de privacy van huurders in deze periode met de voeten is getreden, wordt nu gesteld dat alle huurders zelf maar naar de rechter moesten stappen. Terwijl niemand dat natuurlijk doet, en dat bovendien tot een chaos zou hebben geleid – wij hadden daarom graag een eerlijke collectieve regeling gezien. Het is een slechte beslissing voor het collectieve actierecht, en voor de privacybescherming.’ De Woonbond wil de uitspraak met zijn advocaten nu eerst nader bestuderen. De uitspraak werd eerder drie keer uitgesteld.

Scheefwonen

Het kabinet voerde de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 in om het zogenoemde scheefwonen tegen te gaan. Dat is een situatie waarin mensen in goedkope huurwoningen genoeg verdienen om door te kunnen stromen naar duurdere huisvesting.