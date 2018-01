BDO: algemene aanwijzing in kader werkkostenregeling bedoeld als vangnet

BDO wijst op een nieuwe tekstuele bepaling die de Belastingdienst deze maand heeft gepubliceerd, waarmee de werkgever een algemene aanwijzing van eindheffingsbestanddelen kan doen in het kader van de werkkostenregeling (WKR). BDO adviseert deze aanwijzing louter aanvullend in te zetten.

Aanwijzen van eindheffingsbestanddelen in de werkkostenregeling luistert nauw, aldus BDO. “Een enkele fout kan al leiden tot een naheffing van tienduizenden euro’s”, schrijft partner Belastingadvies Marcel Kawka op de BDO-site. De Belastingdienst wil het makkelijker maken met de bepaling voor een algemene aanwijzing van het eindheffingsloon, “dat wil zeggen: de gerichte vrijstellingen en de vergoedingen en verstrekkingen die worden toegewezen aan de 1,2% vrije ruimte”.

Tekst van de algemene aanwijzing

De tekst van de algemene aanwijzing van het eindheffingsloon luidt:

“[Naam inhoudingsplichtige] verklaart hierbij dat hij met ingang van […] alle tot het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel terbeschikkingstellingen, voor zover niet vrijgesteld op grond van artikel 11 en volgende Wet LB, aanwijst als eindheffingsloon. Deze aanwijzing geldt niet:

– voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen in belangrijke mate groter is dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden in de regel worden aangewezen;

– voor zover [Naam inhoudingsplichtige] het loon tot het individueel belaste loon van de werknemer heeft gerekend, dan wel binnen de onderneming op grond van de geldende arbeidsvoorwaarden had behoren te rekenen.”

Vangnet bij onduidelijkheid

BDO verwacht dat de algemene aanwijzing moet worden gezien als een vangnet op het moment dat het onduidelijk is of bepaalde posten binnen het kalenderjaar door de werkgever adequaat zijn aangewezen als eindheffingsloon voor de WKR. Daarbij wijst Kawka erop dat in het Handboek Loonheffingen voorwaarden zijn opgenomen voor de benutting van de vrije ruimte en de administratieve registratie. “Ons advies is dan ook om de tekstbepaling aanvullend te gebruiken en op te nemen in de administratie, maar dit pas vanaf 01-01-2018 te doen. Daarnaast zal de WKR-administratie opgezet c.q. voortgezet moeten worden zoals in het Handboek Loonheffingen is omschreven.”