Mestfraude 2 jaar geleden al blootgelegd door oud-bestuursvoorzitter Alfa Accountants

Minister Schouten houdt het erop dat ze geen weet had van grootschalige mestfraude. Maar voor bepaalde Haagse ambtenaren kan dat niet gelden. Beweringen over fraude stonden al in een twee jaar oud rapport, volgens NRC Handelsblad. Dat rapport is geschreven door oud-accountant en voormalig Alfa-voorzitter Marco Korff, samen met oud-VVD Kamerlid Piet Blauw.

Volgens de krant weet het ministerie van Landbouw sinds mei 2016 dat de mestfraude in Nederland georganiseerd en grootschalig is. Het rapport van Korff en Blauw zou in een la zijn verdwenen van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport zelf is maandag op de website van de overheid gepubliceerd. Het stelt vast dat door ‘agrarische ondernemers, intermediairs, adviseurs en mestverwerkers in gezamenlijkheid gefraudeerd’ wordt. Korff en Blauw noemen de fraude ‘grootschalig’ en georganiseerd. Ook menen ze dat ‘een aantal, bij naam genoemde adviesbureaus meewerken aan de mestfraude’. Fraudeurs lopen volgens de onderzoekers nauwelijks risico om gepakt te worden.

Agrarische accountantskantoren

Korff was tot 1 januari 2011 directievoorzitter van Alfa Accountants, is oud-voorzitter van de VLB, de vereniging van de grote agrarische accountantskantoren en plaatsvervangend voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van de Land- en Tuinbouwcoöperatie Rijnvallei te Wageningen. Nadat het rapport door de onderzoekers was ingeleverd, hield de overheid naar buiten toe de schijn op niet te weten in welke mate gefraudeerd wordt met mest. Zo ook tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer, medio 2017. Toezichthouder NVWA zei tijdens die hoorzitting dat de omvang van mestfraude ‘niet bekend’ was.

Samenspannen

De conclusies van het rapport sluiten aan bij de uitkomst van een onderzoek van NRC uit november. Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden bovendien gefaciliteerd door onder meer adviseurs en de Rabobank. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht, of veroordeeld door de NVWA of door het Openbaar Ministerie.