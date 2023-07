Inval bij van fraude verdachte mestverwerkende bedrijven

Voedsel- en warenautoriteit NVWA-IOD heeft dinsdag twee woningen en vier mestverwerkende bedrijven doorzocht in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen. De bedrijven worden ervan verdacht facturen te vervalsen en hun mestboekhouding onjuist bij te houden.

De inval is gedaan in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met zogeheten covergisters. Die worden gebruik bij de vergisting van minimaal 50 procent dierlijke mest; voorbeelden zijn gras, mais en perspulp. Het resultaat is biogas; het restproduct kan gedeeltelijk gebruikt worden als meststof bij agrarische bedrijven. ‘Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk een onjuiste administratie van aangevoerde en verwerkte mest en andere producten is bijgehouden. Daardoor is er geen zicht op welke stoffen en in welke hoeveelheden er door de bedrijven zijn vergist’, licht de NVWA toe. ‘Ook is niet duidelijk waaruit het verkregen digestaat bestaat. Dat brengt een mogelijk risico voor de volksgezondheid en het milieu met zich mee.’ Aan de afvoer en verwerking van mest zijn kosten verbonden; fraude betekent daarom al snel een grote besparing. ‘Dat leidt tot concurrentievervalsing en ondermijnt het beleid van de overheid. Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid.’

Rechercheurs hebben op de doorzochte locaties administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.