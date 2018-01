Coen Maas wint Stevensprijs 2017

Coen Maas is winnaar geworden van de Stevensprijs 2017. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge auteur die moeilijke fiscale materie op een eenvoudige en heldere manier beschrijft.

De prijs is in 2014 ingesteld door uitgever Wolters Kluwer en vernoemd naar fiscalist Leo Stevens. Maas is universitair docent Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. De jury, onder leiding van mr. Jacques Overgaauw, had vooral waardering voor de diversiteit van ingewikkelde fiscale kwesties die Coen behandelde in het fiscale tijdschrift FED. “Uit meerdere voorbeelden blijkt dat Coen de breedte heeft die de winnaar van de Stevensprijs kenmerkt.” Maas vindt de prijs naast een blijk van waardering ook “een stimulans om door te gaan met publiceren ook op de momenten van twijfel, frustratie en wanneer je je afvraagt of je publicaties er wel toe doen”.

Bij de prijs horen € 2.000 in prijzengeld en een bronzen beeld van kunstenares Babke Moelee. Behalve Maas waren Tirza Cramwinckel (Universiteit Leiden, Stibbe) en Mats Cornelisse (De Brauw Blackstone Westbroek) genomineerd. Vorig jaar won Isabella de Groot (Meijburg & Co) de prijs