Voltallige Kamer wil AFM en DNB meer macht geven

De voltallige Tweede Kamer steunt het voornemen om de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden te geven om financiële instellingen en accountants aan de schandpaal te nagelen. Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van de Wet transparant toezicht financiële markten, onder meer het toezicht op accountants.

Onderzoeksrapporten over accountants die aan de basis liggen van waarschuwingen kunnen wel met naam en toenaam openbaar worden gemaakt, die over financiële instellingen niet. Teleurstellend, vonden sommige parlementariërs. ‘Europese regelgeving beschermt banken beter dan accountants. Zien we hier de macht van de financiële instellingen in Europa aan het werk?’, vroeg SP’er Renske Leijten (foto) aan minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Volgens de huidige regelgeving mogen AFM en DNB informatie over misstanden bij bedrijven waar ze op toezien niet of nauwelijks gebruiken om klanten te informeren. Een wetswijziging moet het mogelijk maken schadelijke overtredingen openbaar te maken. Toezichthouders mogen straks ook reageren op informatie die betrokken bedrijven zelf naar buiten brengen over hun fouten en tekortkomingen.

Het wetsvoorstel moet op 1 juli van kracht worden.