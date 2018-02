Inzendtermijn derdenbetalingen verlengd tot 1 maart

De inzendtermijn voor bedragen die aan derden zijn uitbetaald wordt eenmalig met drie weken verlengd tot 1 maart 2018. Dat meldt de Belastingdienst.

Ondernemers en hun accountants/administrateurs leveren de uitbetaalde bedragen dit jaar voor het eerst aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Door deze nieuwe manier van aanleveren lukt het niet iedereen om de gegevens op tijd naar de fiscus te versturen. Ook heeft de Belastingdienst de uitnodigingen om de gegevens aan te leveren later verstuurd dan anders: begin januari van dit jaar in plaats van begin december vorig jaar. Daarom verlengt de fiscus eenmalig de inzendtermijn. Die wordt dus nu vóór 1 maart 2018. Op de site van de Belastingdienst staan meer bijzonderheden over aan derden betaalde bedragen.