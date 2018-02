Oplossing voor dubbele belasting gepensioneerde Nederbelgen

Nederland en België hebben een oplossing bedacht voor de dubbele belastingheffing voor inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen. Dat bericht staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Kamerlid Omtzigt (CDA) had vragen gesteld over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Snel is daarop in overleg getreden met de Belgische fiscus om te komen tot een oplossing. “Kort gezegd is door Belgische jurisprudentie onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast kunnen en zullen worden. De Nederlandse Belastingdienst heeft daarom ongeveer 1.300 inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen van in een kalenderjaar hoger dan bruto € 25.000 bericht dat de vrijstelling loonbelasting is komen te vervallen. Dit heeft geleid tot situaties van dubbele belastingheffing.”

Uitwisseling van informatie

Met de zuiderburen is nu afgesproken dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen als België het pensioen feitelijk en voldoende belast. “In situaties waar dit niet het geval is, zal Nederland kunnen heffen. In die gevallen zal België voorkoming van dubbele belasting verlenen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie tussen Nederland en België. Hierdoor weet Nederland in welke situaties het pensioen in België feitelijk en voldoende wordt belast en in welke situaties niet. Met deze afspraken kunnen zowel situaties van dubbele heffing als situaties van dubbele niet-heffing worden voorkomen.”

De afspraken worden binnenkort vastgelegd in een overeenkomst. Aan de hand daarvan kan de Belastingdienst bestaande situaties van dubbele heffing ongedaan maken.

Rechtzaken

Pensioenen worden volgens het belastingverdrag met België in principe belast in het land waar de belastingplichtige woont. Heffing in het land dat de uitkering doet, mag als het pensioen in de woonstaat ‘onvoldoende’ wordt belast. De Belgische rechter had in een aantal zaken geoordeeld dat België naar zijn nationale recht het uit Nederland afkomstige pensioen niet (geheel) in de heffing kan betrekken. Daarmee zou het heffingsrecht naar Nederland verschuiven.