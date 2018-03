Ondernemers (70%) dienen aangifte liefst in voor 1 april

ZZP’ers en ondernemers met minder dan vijf werknemers die zelf hun belastingaangifte doen, vult het liefst de aangifte op korte termijn in. Bijna 70% zou van plan zijn om de belastingaangifte voor 1 april in te dienen. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst.

Onder de ca. 400.000 ondernemers en ZZP’ers die hun aangifte zelf invullen zitten ook ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ondernemers vaak druk zijn met verschillende dingen tegelijk, maar liever niet wanneer zij belastingaangifte doen. 43,4% doet het liefst belastingaangifte wanneer zij alleen zijn. Omdat ondernemers meer gegevens zelf moeten invullen, kost de aangifte hen iets meer tijd dan particulieren: Bijna 30% van de ondernemers beloont zichzelf na het indienen van de aangifte met een lekkernij of door iets leuks te doen, terwijl slechts 14% van de particulieren dit doet.

Hulp bij belastingaangifte

Dit jaar nodigt de Belastingdienst 1,2 miljoen ondernemers uit om aangifte te doen over het jaar 2017. Om de 400.000 ondernemers die zelf hun aangifte invullen daarbij te helpen, voert de Belastingdienst campagne. Centraal staan de websites www.belastingdienst.nl/aangifte en www.belastingdienst.nl/ondernemers met begrijpelijke informatie over de belastingaangifte en de voorbereiding hierop. Naast de aangiftechecklist staan er concrete tips gericht op ondernemerschap, ondernemersfaciliteiten en zakelijke aftrekposten.

Het onderzoek is van 30 januari tot en met 5 februari 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst. Aan het onderzoek namen 282 aangifteplichtige ondernemers deel vanaf 18 jaar. Het betrof ondernemers met maximaal vijf werknemers en ZZP’ers die hun belastingaangifte zelf invullen.