Staatssecretaris Snel te streng bij aanpak belastingontwijking

De belastingadvieswereld is niet gelukkig met het pakket maatregelen dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft aangekondigd om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden. Dat vermeldt FD vandaag. De staatssecretaris zou op meerdere punten strengere regels hebben geformuleerd dan de Europese Unie en de organisatie van ontwikkelde economieën Oeso als minimumeisen stellen.

Dubieuze imago

Snel zou hiermee het ongunstige fiscale beeld van Nederland in het buitenland willen kantelen. Snel zou vrezen dat ons land wegens het dubieuze belastingimago economische activiteiten en werkgelegenheid misloopt. Volgens FD wil hij daarom de belastingregels voor internationaal georiënteerde bedrijven aanpassen, zodat het lastiger wordt om niet of nauwelijks belaste inkomsten door te sluizen naar belastingparadijzen. Belastingadviseurs zouden deze reputatieproblemen onderschrijven, maar niet van mening zijn dat Nederland hierdoor reële bedrijfsinvesteringen dreigt mis te lopen.

Kritiek

De kritiek van belastingadviseurs zou zich richten op de keus van het kabinet om verdergaande maatregelen te nemen dan volgens internationale afspraken noodzakelijk is. Dat zou gelden voor de beperking van de renteaftrek in de winst- of vennootschapsbelasting (vpb) en voor de regels tegen misbruik van belastingverdragen.

Vergeleken met de adviespraktijk zijn VNO-NCW en MKB-Nederland opvallend mild over de kabinetsvoorstellen. De belangenbehartigers beoordelen de maatregelen tegen ontwijking en ontduiking tegen de achtergrond van het totale belastingpakket voor het bedrijfsleven in het regeerakkoord, aldus directeur economische zaken Lammers. Hij wijst erop dat daarin ook de verlaging van het vpb-tarief en de afschaffing van de dividendbelasting zitten.