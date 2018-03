Fiscus kampt nog steeds met hausse in btw-opgaven zonnepanelen

De grote hoeveelheid opgaven zonnepaneelhouders in januari speelt de Belastindienst nog steeds parten. Ook deze maand loopt het afgeven van btw-nummers daardoor vertraging op.

Wie zich heeft aangemeld met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ of het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’, krijgt niet binnen de normale termijn van vijf werkdagen een btw-nummer. Dat geldt ook voor iedereen die zich nieuw heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De fiscus heeft in januari extra veel formulieren ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ontvangen. Dat komt doordat de Hoge Raad in december heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Geen vooraf ingevulde gegevens

Wie zijn aangifte gaat doen, kan mogelijk geen vooraf ingevulde gegevens downloaden, geeft de Belastingdienst aan. “Dit is zo als de gegevens die wij van sommige werkgevers of uitkeringsinstanties hebben ontvangen negatieve bedragen bevatten. Het gaat om negatieve bedragen in de rubriek Zorgverzekeringswet. Op dit moment werken wij aan een oplossing. De verwachting is dat dit probleem 10 maart is opgelost.”