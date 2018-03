booking.com herkent zich niet in kritiek belastingontwijking

Boekinggsite booking.com is het niet eens met kritiek van Europarlementariër Paul Tang (PvdA) op het belastingbeleid van het bedrijf. Tang becijferde dat booking.com tussen 2012 en 2016 715 miljoen euro aan winstbelasting ontweek door bijna alle activiteiten fiscaal via Nederland te laten lopen. Tang noemt dat cijfer ‘een verbijsterende uitkomst’.

Booking.com vindt zelf dat het juist een belangrijke bijdrage levert aan de Europese economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en belastingbetalingen. Dat meldt de multinational in een verklaring naar aanleiding van de berichtgeving.

Bijdrage Europese economie

‘Als een in Nederland opgericht bedrijf, met een hoofdkantoor dat al 20 jaar in Amsterdam is gevestigd, betaalt Booking.com BV belastingen in Nederland volgens de relevante toepasbare wetgeving, waaronder ook het Europees en Nederlands recht’, meldt de boekingssite. ‘Met ongeveer twee derde van onze 16.000 werknemers in heel Europa, is Booking.com actief voorstander van de digitale eengemaakte markt en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie, op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en belastingbetalingen.’

Succesverhaal

De Europese economie zou juist gebaat zijn bij bedrijven als booking.com, stelt het bedrijf in de verklaring ‘We hebben momenteel meer dan 5.000 mensen in dienst in Amsterdam. In feite is Booking.com een van de zeldzame voorbeelden van een Europees succesverhaal voor het starten van een onderneming – een succes waar we allemaal graag meer van zouden willen zien.’