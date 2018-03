‘booking.com ontweek 715 miljoen winstbelasting’

Boekingssite booking.com heeft over de periode 2012-2016 715 miljoen euro winstbelasting uitgespaard door zijn activiteiten uit bijna heel Europa fiscaal via Nederland te laten lopen. Daardoor droeg het 16,1 in plaats van gemiddeld 23,2 procent af over zijn winst. Dat meldt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) vandaag in het AD op basis van een eigen berekening.

Vooral Frankrijk en Duitsland, waar Booking zijn grootste omzet maakte, zijn daar volgens Tang het slachtoffer van. Booking heeft het hoofdkantoor al twintig jaar in Amsterdam en ontkent de cijfers van Tang niet.

Druk

Tang becijferde eerder al wat Facebook en Google binnenhaalden door geschuif met winsten. Met de cijfers over belastingontwijking per bedrijf wil de Europarlementariër druk zetten op de Europese lidstaten die te weinig werk maken van bestrijding ervan.

Europese voorstellen

Donderdag stemt het Europees Parlement op voorstel van Tang en zijn Franse collega Alain Lamassoure voor een geconsolideerde gemeenschappelijke grondslag voor de winstbelasting, die aan de vlucht naar lagetarievenlanden automatisch een eind moet maken. Bedrijven gaan met het voorstel aangeslagen worden op hun totale winst. Het belastingbedrag wordt daarna verdeeld onder de landen waar die winst is gemaakt. Op 21 maart komt Brussel ook nog met voorstellen om techbedrijven en digitale dienstverleners voorlopig direct op hun omzet te belasten. Afhankelijk van het percentage – binnen de Commissie circuleren varianten tussen 1 en 5 – zou booking.com daardoor per jaar maximaal 236 miljoen euro kwijt zijn.