Snel ziet voldoende openheid over rulings

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt dat er goed inzicht wordt gegeven over de Nederlandse rulings. De transparantie richting buitenlandse belastingdiensten is gewaarborgd door de uitwisseling van informatie, schrijft Snel als antwoord op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten. Het publiceren van individuele afspraken is wettelijk niet mogelijk en heeft volgens de staatssecretaris een beperkte toegevoegde waarde.

Informatie-uitwisseling

Leijten had vragen gesteld over de belastingafspraken naar aanleiding van een pleidooi van enkele belastingdeskundigen in het FD voor meer openheid over de rulings die met multinationals zijn afgesloten. Nederland voldoet echter al aan de internationale afspraken over informatie-uitwisseling, antwoord Snel. ‘In OESO-verband en in EU-verband wordt tussen Belastingdiensten informatie uitgewisseld over rulings met een internationaal karakter. Daarnaast dienen ondernemingen informatie in hun groepsdossier en lokaal dossier op te nemen omtrent zekerheid vooraf met betrekking tot verrekenprijzen. Tevens kunnen Belastingdiensten een verzoek om nadere informatie indienen. De relevante Belastingdiensten zijn derhalve op de hoogte van de ruling.’

Individuele rulings

In artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat individuele rulings niet openbaar gemaakt kunnen worden, schrijft Snel. Toch wordt over de algemene uitgangspunten van de afspraken wat de staatssecretaris betreft voldoende bekendgemaakt. ‘Wel worden in beleidsbesluiten de algemene kaders gepubliceerd. In 2017 is daarnaast een notitie over de APA/ATR-praktijk gepubliceerd.’ Ook de eerder aangekondigde intensivering van de centrale coördinatie van rulings met een internationaal karakter moet bijdragen aan de gewenste transparantie. Bovendien zijn er verschillende onderzoeken die de praktijk controleren, somt Snel op. Bij elkaar opgeteld wordt daarmee wat de staatssecretaris betreft de transparantie rond rulings voldoende gegarandeerd.