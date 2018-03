Bezwaar IB-aangifte kan voortaan online

Bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting kan voortaan ook digitaal, heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Dit kan via een speciale online bezwaarvoorziening (OBV). Met de OBV kunnen ook bijlagen aan het bezwaarschrift worden toegevoegd en kan de indiener ook de behandelstatus van het bezwaar volgen.

Persoonlijk

Voorlopig bestaat deze voorziening enkel nog voor de inkomstenbelasting en werkt het alleen via iemands persoonlijke DigiD. Een adviseur zal het bezwaar dus nog wel via de post moeten opsturen.

Uitbreiding

De Belastingdienst heeft laten weten dat het de bedoeling is deze mogelijkheid ook voor dienstverleners aan te bieden (in de tweede helft van 2018) en uit te breiden met meer belastingmiddelen.

Deformaliseren

Zoals al is aangekondigd in de 19eHalfjaarsrapportage Belastingdienst wordt er ook gewerkt aan het deformaliseren van bezwaar. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee moet het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst sterk vereenvoudigd worden.