Verzuimboete; het zal je maar gebeuren

Het zal je maar gebeuren: bij thuiskomst van de vakantie maak je de blauwe envelop open van de Belastingdienst en ziet dat het een aanslag betreft van ruim € 2.800! En dat voor een BV zonder verdiensten. Kan dat zomaar?Het grootste deel van de aanslag bleek een verzuimboete te zijn van € 2.636. Deze ontvang je bij een eerste verzuim voor het niet indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. Wanneer je niet tijdig reageert op de aanmaning, volgt standaard deze boete.

Herinnering en aanmaning per post

De Belastingdienst stelt altijd dat aan de aanslag een herinnering en aanmaning vooraf gaat. Echter, deze worden lang niet altijd ontvangen. Gesteld dat de Belastingdienst 100.000 aanmaningen verstuurt en 2% wordt niet ontvangen, dan betekent dit dat 2.000 belastingplichtigen vooraf niet zijn geïnformeerd. Is het dan wel juist dat zij direct worden geconfronteerd met een boete?

Uitstelaanvraag is niet verwerkt

Er wordt ook een boete opgelegd als er wel uitstel is aangevraagd, maar deze niet verwerkt is door de Belastingdienst. Gelukkig kon mijn cliënt het bewijs leveren door een screenshot te maken van zijn scherm. De Belastingtelefoon wenste echter niet mee te werken aan verlagen van de boete, ook al konden zij mededelen dat er bij hen inderdaad iets mis is gegaan bij de verwerking van de uitstelaanvragen op dat moment (eind mei 2017).

Menselijke maat is zoek

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zelf kan ik er niet zo goed tegen dat als de Belastingdienst een fout maakt dit hooguit tot excuses leidt en dat als jouw cliënt of jijzelf een fout maakt, dit meteen leidt tot een boete van ruim € 2.500! En dat voor een aanslag van meestal nihil. OK, regels zijn regels, maar wist je dat je een beroep kan doen op de rechtsbeginselen? De rechtsbeginselen liggen eigenlijk ten grondslag aan regels en kunnen een uitkomst bieden in situaties waarin niet is voorzien toen de regels werden opgesteld.

Zorgvuldigheidsbeginsel

In artikel 3:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat vermeld dat er een zorgvuldige belangenafweging dient plaats te vinden bij het nemen van een beslissing. De beslissing om een boete op te leggen dient dus zorgvuldig plaats te vinden. De vraag is of het sturen van een herinnering en aanmaning voldoende is, zeker nu dit plaatsvindt in een automatisch proces en ook de aanslagen automatisch worden opgelegd. De menselijke tussenkomst vindt pas plaats wanneer er bezwaar wordt gemaakt tegen de boete. Is dit niet vreemd?

Uitspraken rechters gebundeld

Gelukkig is de hoogte van de verzuimboete al regelmatig aangevochten door belastingplichtigen bij rechtbanken. De Belastingdienst heeft deze uitspraken gebundeld en op basis daarvan intern beleid geformuleerd om de boete te matigen.

Boete verlaagd naar € 500

Wanneer de te late indiening een gevolg is van een geringe termijnoverschrijding, een eerste verzuim, een kleine – met een eenmanszaak vergelijkbare – belastingplichtige of een slechte financiële positie, wordt overwogen de boete te halveren of bij meerdere genoemde omstandigheden wordt de boete meestal verlaagd naar € 500. Maar de inspecteurs hebben nog steeds beleidsvrijheid.

Telefonisch contact

Het zou de Belastingdienst sieren om voorafgaand aan het opleggen van een ambtshalve aanslag, in het kader van zorgvuldige belangenafweging (wetende dat de post soms faalt en de soms onbegrijpelijke taal en ontbreken jaartal), telefonisch contact te zoeken met de belastingplichtige. Bij een dwangbevel hoort de Belastingdienst deze procedure al uit te voeren op verzoek van de Ombudsman. Waarom dan niet in het kader van het opleggen van een ambtshalve aanslag, waarin een boete is begrepen?

Conclusie

Als jouw cliënt geconfronteerd wordt met een boete, kijk dan verder dan de regels. De Belastingdienst heeft zich te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Blijkens de jurisprudentie wordt de Belastingdienst regelmatig teruggefloten. En dan hoop ik maar dat de Belastingdienst voor de vakantie jou belt met de mededeling dat de boete wordt ingetrokken!

Barbara Rijskamp, Helder in belastingen