Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2018 online gezet. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft en daarbij zelf zijn administratie doet.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. De fiscus probeert ondernemers met het handboek wegwijs te maken in alle fiscale rechten en plichten als het gaat om belastingen en sociale verzekeringen.

Het handboek is hier te downloaden.