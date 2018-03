Landbouwgrond in Nederland gemiddeld duurst

In Nederland is landbouwgrond gemiddeld duurder dan elders in Europa. Dat schrijft het FD, dat in de databank van statistiekbureau Eurostat is gedoken.

In 2016 lag de gemiddelde prijs voor een hectare grond rond de €63.000. Dat is 24% meer dan vijf jaar geleden. Van alle provincies lag de prijs in Flevoland met gemiddeld € 78.000 het hoogst, in Overijssel het laagst (€ 59.000).

Olijfolie

Flevoland is de duurste regio in Nederland, maar niet in de Europese Unie. Dat is de Noord-Italiaanse kustprovincie Ligurië, waar hoogwaardige agrarische producten zoals olijfolie en wijn worden geproduceerd. Andere dure plekken zijn eilanden. Zowel de Canarische Eilanden als de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee kennen relatief dure landbouwgronden.