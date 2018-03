Invoering ICT-systeem erf- en schenkbelasting kost miljoenen extra

Er tekent zich een nieuw ICT-drama af bij de Belastingdienst. De invoering van een nieuw ICT-systeem bij de fiscus voor de erf- en schenkbelasting gaat fors meer kosten dan waar rekening mee was gehouden. Oorspronkelijk is 8,2 miljoen euro voor het project vrijgemaakt, maar staatssecretaris Snel van Financiën meldt dat er nu al 13,1 miljoen euro is uitgegeven en nog eens 15,6 miljoen euro extra nodig is.

Het nieuwe systeem zorgt voor veel hoofdbrekens, want de oplevering is al ernstig vertraagd terwijl het oude systeem alleen inzetbaar is voor overlijdensgevallen tot 1 januari 2017. Eind vorig jaar werd al bekend dat de inkomsten uit de schenk- en erfbelasting 450 miljoen euro lager uitvielen, mede als gevolg van het ICT-drama. Snel noemt nu het falen van het projectmanagement ‘een voorbeeld van een incident dat in verband kan worden gebracht met het gebrekkige risicomanagement in het verleden en de informele besluitvormingscultuur’.

Omtzigt

CDA-kamerlid Pieter Omtzigt noemt de antwoorden van Snel op een hele serie Kamervragen over de kwestie ‘vrij schokkend’. Het nieuwe systeem blijkt eind vorig jaar nog niet half af te zijn geweest en is dat nog steeds niet, een groot deel van de functionaliteiten is nog altijd niet in orde. De bewindspersonen op Financiën werden daarover vorig jaar pas in november ingelicht, blijkt uit de beantwoording. Terwijl de deadline voor de afronding van het nieuwe systeem in eerste instantie juli 2017 was.

Ondertussen explodeert de werkvoorraad erfbelasting, constateert Omtzigt, omdat er nauwelijks definitieve aanslagen worden opgelegd. ‘Het nieuwe ICT systeem erfbelasting en vooral de schenkbelasting kan bijna niets Oude systeem is al stopgezet (en wordt niet opnieuw opgestart)’, twittert Omtzigt. De achterstand in voorlopige aanslagen bij de erfbelasting was begin maart 37.395 van de 59.827 ingediende aangiften. Bij de schenkbelasting wachtten toen nog 38.847 aangiften op afhandeling. Het CDA-kamerlid wil snel een plenair debat over de kwestie.