10% meer starters, 4% meer stoppers, 14% procent minder faillissementen

De Kamer van Koophandel (KvK) registreerde in het eerste kwartaal van 2018 10% meer starters, 4% meer stoppers en 14% procent minder faillietverklaringen dan in het eerste kwartaal van 2017. In de afgelopen vijf jaar waren er niet zoveel starters en stoppers in één kwartaal.De bloei van de Nederlandse economie leidt nauwelijks tot meer bedrijven, blijkt uit de nieuwe cijfers van de Kamers van Koophandel. Zo is het aantal MKB-ondernemingen binnen een jaar eindigend op 1 april toegenomen met bijna 2400, een toename van net iets meer dan 0,5%. Nederland kent ruim duizend grootbedrijven, zes meer dan op 1 april van vorig jaar.

ZZP’ers

Als zelfstandige ondernemers zonder personeel, de ZZP’ers, ook worden meegerekend, is het beeld compleet anders. Het aantal fulltime ZZP’ers steeg in een jaar tijd met ruim 32.000, oftewel 5%, terwijl er voor de parttimers onder de ZZP’ers een plus van bijna zevenduizend werd genoteerd, oftewel 7% meer. Het aantal startende voltijdse ZZP’ers nam zelfs toe met 13%, maar daar stond tegenoever dan 4 % stopte.

Handelsregister

Voor alle bedrijfsklassen tezamen kwam het aantal starters in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 57.635 nieuwe ondernemingen. Daar stond tegenover dat er 40.052 ondernemingen werden uitgeschreven uit het Handelsregister. Vorig jaar ging het in het eerste kwartaal nog om om 38.367 uitgeschreven ondernemingen. Van de grote sectoren is de dynamiek in de bouw het grootst. Daar groeide het aantal bedrijven in een jaar met 6%. Het aantal faillissementen viel in het eerste kwartaal 14% lager uit dan een jaar eerder.