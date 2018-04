Debat over problemen erf-en schenkbelasting

De voltallige Tweede Kamer steunt het voorstel tot een plenair debat over grote problemen bij erf-en schenkbelasting. Die problemen dreigen uit te monden in een nieuw ICT-drama bij de Belastingdienst.

De invoering van een nieuw ICT-systeem bij de fiscus voor de erf- en schenkbelasting gaat fors meer kosten dan waar rekening mee was gehouden. Oorspronkelijk is 8,2 miljoen euro voor het project vrijgemaakt, maar staatssecretaris Snel van Financiën heeft meegedeeld dat er nu al €13,1 miljoen is uitgegeven en nog eens €15,6 miljoen heen moet. De oplevering is al ernstig vertraagd terwijl het oude systeem alleen inzetbaar is voor overlijdensgevallen tot 1 januari 2017. De nieuwe ICT is pas half af. Er is een achterstand van 20.000 aanslagen. Eind vorig jaar werd al bekend dat de inkomsten uit de schenk- en erfbelasting €450 miljoen lager uitvielen, mede als gevolg van ICT-problemen.