NBA publiceert vernieuwingsagenda

De NBA heeft een vernieuwingsagenda voor de accountancy gepubliceerd als uitwerking van de eerder dit jaar uitgebrachte nieuwe visie op het accountantsberoep Een beroep met toekomst. De vernieuwingsagenda maakt onderdeel uit van de Vergaderstukken voor de Ledenvergadering van 18 juni 2018, die binnenkort worden gepubliceerd. Voorafgaand hieraan licht het bestuur de plannen toe in de Kerngroep en bij de verschillende Afdelingsvergaderingen en commissies. Leden worden hiervoor apart uitgenodigd.

Verschillen tussen ledengroepen

De vernieuwingsagenda is een gezamenlijke agenda voor accountants in business, mkb-accountants, internal auditors, overheidsaccountants en controlerend accountants, schrijft de NBA. ‘Die gezamenlijkheid zal ook kenmerkend zijn voor de uitvoering van de agenda en voor de veranderingen die de agenda meebrengt voor de beroepsorganisatie NBA. Op bestuursniveau breken we met de traditionele verschillen tussen de verschillende ledengroepen. We kiezen voor een kleiner, slagvaardiger bestuur dat stimuleert, ontwikkelt en verbindt. Decentrale ledengroepen en commissies kunnen daarnaast, op basis van hun specifieke kennis en ervaring, zelfstandig invulling geven aan de strategische kaders.’

In de vernieuwingsagenda heeft de NBA vijf thema’s geformuleerd:

Maatschappelijke relevantie

In aanvulling op de cruciale rol die accountants vervullen als financieel deskundige, zal de beroepsgroep zijn maatschappelijke relevantie uitbouwen en versterken. Concreet betekent dat een actieve deelname aan het maatschappelijk debat over een aantal belangrijke vraagstukken, met name rond duurzaamheid, de kwaliteit van wet- en regelgeving, diversiteit en het onderwerp fraude en continuïteit. Daarnaast staat een uitbreiding van de succesvolle Publieke managementletters op het programma.

Onomstreden kwaliteit van het beroep

De kwaliteit van het werk van accountants moet onomstreden zijn. We moeten het simpelweg beter doen. Rapportages van de AFM en de Monitoring Commissie Accountancy laten daar geen misverstand over bestaan. Kantoren en beroepsorganisatie gaan nauw samenwerken in verbeterprogramma’s – vooral gericht op gedrag en cultuur – en programma’s die de kwaliteit van de financiële keten moeten verhogen. Tegelijkertijd gaan we met een Dashboard Accountancy beter laten zien wat de resultaten zijn van deze verbeterprogramma’s. Binnen drie jaar moet de kwaliteit aantoonbaar op orde zijn.

Vernieuwende kracht

Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming hebben grote gevolgen voor het accountantsberoep. Of het nu om gaat om de audit van niet-financiële gegevens of de marktpositie van de samenstelpraktijk: van de accountant wordt aanpassingsvermogen én anticipatievermogen gevraagd. Innovatie wordt de komende jaren omarmd, onder meer met de oprichting van een kennisgroep ‘Accounttech’, het versnellen van de standaardisatie van de financiële administratie en de ontwikkeling en vernieuwing van de samenstelpraktijk.

Lerende attitude als drijfveer voor beroepsontwikkeling

Wie niet leert, verandert niet. Een lerende attitude is in die zin de basis van de hele vernieuwingsagenda. Dat principe krijgt handen en voeten door bijvoorbeeld een nieuwe PE-systematiek te ontwikkelen, met meer eigen verantwoordelijkheid en met meer nadruk op het leerresultaat. In de basisopleiding tot accountant wordt daarnaast meer aansluiting gezocht bij digitale technieken en andere innovaties. Om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen generaties te stimuleren wordt een project Groen & Grijs gestart.

Accountantstitel als sterk merk

Waar staat een accountant voor? Het accountantsberoep moet zijn zichtbaarheid vergroten. Zodat jonge mensen weten waarvoor ze kiezen als ze accountancy gaan studeren. Zodat ondernemers weten wat ze kunnen verwachten als ze een accountant inschakelen. Zodat het maatschappelijk verkeer weet wat het mag vragen van deze vertrouwenspersoon. Deze verandering wordt ingezet met een robuuste, centrale communicatiestrategie. Aanvullend wordt arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd, om meer activiteiten te kunnen ontwikkelen die gericht zijn op een gezonde aanwas en doorstroom in het beroep.