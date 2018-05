De SoftwareSupermarkt (1)

Ik was een jaar of zeven en mocht voor het eerst van mijn vader achter de computer plaatsnemen om een opstel voor de juf te schrijven. Hoe dat werkte? Heel rechttoe, rechtaan: er moest een 5¼” floppydisk in de computer, er kwam iets op het scherm te staan en ik kon beginnen met typen. De eenvoud zelve.

Een paar jaar later had mijn oom een computer aangeschaft. Die werkte al zonder floppies. Door gebruik te maken van befaamde commandlines als dir *.exe zocht ik mijn weg naar spelletjes in kleur. Fantastisch vond ik dat! Nou ja… fantastisch tot daar een aantal jaar later de Intel-chips kwamen. Met een grafische interface tot onze beschikking veranderde de computer stapsgewijs richting een gebruiksvriendelijker product. Jarenlang installeerden we vanaf cd-rom’s producten als Microsoft Office (of, in mijn geval natuurlijk FIFA en StarCraft).

Inmiddels ben ik dertig jaar, zijn we vele generaties computers verder en heb ik in de afgelopen jaren in de accountancybranche voornamelijk gewerkt met financiële software: van boekhoudpakketten tot loonadminstratiesoftware en van aangifteprogramma’s tot rapportagetools.

In mijn huidige rol als consultant is mijn onderbuikgevoel van de afgelopen jaren bevestigd: ontwikkelingen op softwaregebied hebben elkaar razendsnel opgevolgd. Het gros van de mensen ziet door de bomen het bos niet meer, door alle verschillende financiële software die aangeboden wordt. En dat is dan nog los van het feit dat er bij termen als API, SBR, cloud, data, webbased -of enabled vaak instemmend geknikt wordt, maar we stiekem geen flauw idee hebben wat er nu eigenlijk mee bedoeld wordt. Dat geeft overigens helemaal niets, want dat is precies de reden dat ik je de komende weken meeneem door de verschillende schappen van de SoftwareSupermarkt!

Ik laat je in deze blogserie zien welke varianten van software er tegenwoordig zijn en daar geef ik een voorbeeld bij. Dus niet alleen een stukje platte tekst, waarna je zelf moet bedenken op welke van jouw softwarepakketten het van toepassing is. Nee: een concreet voorbeeld, zodat je er ook echt iets aan hebt. Vervolgens laat ik je zien wat er nu allemaal te vinden is in die zgn. SoftwareSupermarkt. Wat zijn de voordelen van al die verschillende applicaties, dan wel aanbieders? Je bent boekhouder en vindt het van oudsher natuurlijk net zo makkelijk al je software af te nemen van één leverancier, toch? Ook daar gaan we het de komende weken over hebben. En als dat uit de lucht is, zal ik, omdat ik software zelf zo leuk vindt, een paar voorbeelden geven van financiële applicaties die ik gaaf vind om te gebruiken. En ik vertel natuurlijk waarom ik ze zo leuk vind om te gebruiken. Kun je dan aan het eind van deze reeks blogs ook je eigen softwarelandschap samenstellen? Natuurlijk! En jawel, ik zou mijzelf niet zijn als ik er niet alvast eentje voor je zou samenstellen. Gewoon, om je een beetje een idee te geven. Leuk, toch? Dan heb je niet alleen iets geleerd, maar kun je je collega’s ook nog een mooi voorbeeld voorhouden!