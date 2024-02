Jaarrekening elektronisch deponeren vanaf 2025 voor iedereen verplicht

Alle rechtspersonen zijn vanaf boekjaar 2025 verplicht om hun jaarrekening elektronisch via SBR bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren. Het Besluit elektronische deponering handelsregister wordt dit jaar aangepast om dit mogelijk te maken.

Tot nu toe waren onder meer grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. ‘Vanaf boekjaar 2025 komt deze uitzondering te vervallen, wat betekent dat elektronische deponering vanaf dan voor alle rechtspersonen verplicht wordt’, meldt SBR nu. ‘Deze verplichting tot elektronisch deponeren markeert het eindpunt van een meerjarig digitaliseringstraject. Het is een cruciale stap in de modernisering van de deponeringsprocessen en onderstreept de verschuiving naar gedigitaliseerde bedrijfsrapportages.’

Geen reden meer voor uitzonderingen

De uitzondering voor bepaalde categorieën was gebaseerd op de insteek dat ze moeten aansluiten bij het Europese formaat voor het deponeren van jaarrekeningen door uitgevende instellingen. Vanaf boekjaar 2024 zal het mogelijk zijn om de jaarrekening te deponeren in het Europese formaat, waardoor de reden voor de uitzondering vanaf boekjaar 2025 vervalt.

Ondernemingen kunnen op vrijwillige basis hun jaarrekening over het boekjaar 2024 elektronisch deponeren. ‘Dit biedt een waardevolle gelegenheid om vertrouwd te raken met het elektronisch deponeren voordat het verplicht wordt in het daaropvolgende jaar.’