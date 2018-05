Balansomvang DNB groeit trager

De omvang van de balans van De Nederlandsche Bank (DNB) is tussen eind maart 2017 en eind maart van dit jaar verder toegenomen. Die bedraagt nu € 367 miljard. De groei is wel minder sterk dan in de twee jaren ervoor.

De tragere toename is een gevolg van het besluit van de Europese Centrale Bank om maandelijks minder staatsobligaties op te kopen. “Het bezit van effecten is in de afgelopen drie jaar toegenomen (+ € 92 miljard), voornamelijk als gevolg van de aankoopprogramma’s van het Eurosysteem, die zijn gericht op het aanjagen van de inflatie.” In de eerste twee jaar was de toename al € 76 miljard. “Het volume dat maandelijks door het Eurosysteem gezamenlijk wordt aangekocht is per april 2017 verlaagd van € 80 miljard naar € 60 miljard en vervolgens per januari 2018 naar € 30 miljard. Eind maart 2018 bestond 80% van het effectenbezit uit door overheden uitgegeven schuldpapier, een afname met 3 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder toen dit aandeel het hoogste niveau had bereikt in de afgelopen drie jaar. Dit komt door een relatief toenemend aandeel van bedrijfsobligaties en gedekte obligaties in de maandelijkse aankopen van het Eurosysteem.”

Daarnaast is het zogeheten Target2-saldo minder sterk gegroeid, aldus DNB. Dat saldo weerspiegelt vorderingen van DNB op het Eurosysteem en komt voort uit grensoverschrijdende betalingen binnen de EU die door de centrale banken in euro worden afgewikkeld.