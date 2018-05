Staatssecretaris stelt duidelijkheid grenswerkers uit

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij later dan toegezegd schriftelijke vragen over grenswerkers zal beantwoorden. Voor de beantwoording is meer tijd nodig gelet op de benodigde afstemming met de Belastingdienst, aldus de bewindsman in een zogeheten ‘uitstelbrief’.

Bedrijven en Nederlanders die over de grens in Duitsland werken lopen grote kans om klem te komen te zitten tussen de belastingdiensten van beide landen. Onder meer volgens Flynth, met veel vestigingen in de grensstreek, komen steeds meer Nederlanders hierdoor in de problemen. Doordat het aantal Nederlanders dat in Duitsland werkt toeneemt, groeit ook het aantal mensen dat problemen krijgt met de belastingen in beide landen. Daaronder zitten veel eenmanszaken, een bedrijfsvorm die ze in Duitsland nauwelijks kennen en waar ze daar extra strenge regels voor hebben.