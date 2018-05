Coalitie wil hoorzitting over Belastingdienst

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat er binnenkort een hoorzitting wordt gehouden over de organisatorische problemen bij de Belastingdienst, meldt de Telegraaf. Tijdens zo’n zitting zouden deskundigen moeten worden gehoord over de vraag of eerdere aanbevelingen worden opgevolgd.

Er zijn volgens de krant nog altijd grote zorgen bij de partijen over de fiscus, nu er steeds berichten naar buiten blijven komen over gebrekkig functioneren van de dienst. De coalitiepartijen willen daarom ook vertrouwelijk worden bijgepraat door de top van de Belastingdienst over de voortgang van de hervormingen. Een datum voor de hoorzitting is nog niet bekend.