Aandelenbezit spreiden via stichting, geen heffing in box 2

Het tussenschuiven van een stichting om aandelenbezit te spreiden hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een aanmerkelijk belang, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. In de zaak waar het om ging was een een heffing in box 2 niet terecht.

De belastingplichtige in deze zaak was werkzaam private equity fonds A. Deze bv nam in augustus 2006, via haar 100 % dochtervennootschap B, voor € 24,5 miljoen de aandelen C nv over van D bv. De man richtte eind 2006 een stichting op. Deze stichting had als doel het verkrijgen en administreren van aandelen/certificaten van B bv, met hemzelf als enige bestuurder. Op 1 januari 2007 treedt de belastingplichtige in dienst van C nv. Bij zijn ontslag krijgt hij de mogelijkheid om een belang in B bv te kopen voor € 10 per certificaat. Zijn stichting gaf daarna certificaten uit aan hemzelf en aan zijn drie minderjarige kinderen in een verhouding 90 % – 10 %.

Doorverkocht

De aandelen van de NV werden in het jaar 2010 verkocht voor € 520 miljoen. Het dividend van de stichting werd doorgesluisd naar de belastingplichtige en zijn kinderen. De inspecteur vond dat de man een aanmerkelijk belang in de NV had en daarmee een voordeel uit aanmerkelijk belang had genoten. De rechtbank was het met de inspecteur eens, maar Hof Arnhem-Leeuwarden haalde een streep door de uitspraak van de rechtbank. De man mocht volgens het Hof vastleggen dat hij 90% en zijn kinderen 10% van de aandelen van de deelname in de NV zouden krijgen.

Niet transparant

De gang van zaken was niet helemaal vlekkeloos. Zo waren er enkele statutaire onvolkomenheden, zoals de verlenging van het bestuurslidmaatschap van vader. Maar die waren in de ogen van het Hof niet zo zwaarwegend dat er sprake was van een aanmerkelijk belang. En ze konden volgens het Hof eenvoudig hersteld worden. De stichting was niet transparant, maar dat was opzettelijk. Die was er juist tussen was geplaatst om te voorkomen dat op straat zou liggen dat de kinderen een belang in de NV kregen. Zij hadden naast hun vader ook zelfstandige vermogensrechten via de stichting. De man kreeg dus gelijk van het hof.