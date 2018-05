Onrust bij Autoriteit Persoonsgegevens

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat gebukt onder een uittocht van ervaren krachten en onvrede over bestuurder Aleid Wolfsen. Dat meldt het FD op basis van gesprekken met verschillende mensen uit het werkveld. De interne problemen komen op een bijzonder ongunstig moment, nu juist de AVG in werking is getreden, waarbij AP een toezichthoudende functie vervult.

Gebrek aan ervaring

Door het vertrek van enkele ervaren werknemers zou de toezichthouder flink aan deskundigheid hebben ingeboet. ‘Het ontbreekt de AP aan voldoende autoriteit’, zegt hoogleraar informatierecht Nico van Eijk van de Universiteit van Amsterdam in het FD. Daardoor is de kennis en ervaring in de top flink afgenomen en lukt het niet om nieuwe zwaargewichten binnen te halen.

Wolfsen autoritair

Voormalig rechter, burgemeester en Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen zou zich als bestuursvoorzitter van AP niks aantrekken van de collegialiteit van bestuur en een autoritaire bestuursstijl hanteren. Doordat vicevoorzitter Wilbert Tomesen als één van de weinigen Wolfsen nog regelmatig tegen durft te spreken staken vaak de stemmen in het tweekoppige bestuur, waarna Wolfsen gebruikmaakt van de bevoegdheid die het bestuursreglement hem biedt om een doorslaggevende stem uit te brengen. Wolfsen komt zelf niet uit de sector, maar zou zich ook amper laten adviseren door collega’s die wel veel deskundigheid bezitten. Ook heeft Wolfsen een nieuwe bestuursstructuur gecreëerd. De operationele leiding is sinds begin dit jaar in handen van vier directeuren, waarvan er maar één vanuit AP komt.