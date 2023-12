Autoriteit Persoonsgegevens: besteed in jaarverslag meer aandacht aan privacybeleid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert grote bedrijven transparanter te zijn over hoe zij omgaan met privacy, bijvoorbeeld door in jaarverslagen structureel aandacht te gaan besteden aan het gevoerde privacybeleid. De AP heeft daarvoor twee handreikingen opgesteld.

Privacy sluit aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. ‘Bedrijven laten steeds vaker zien dat zij bezig zijn met duurzaamheid, werkomstandigheden van fabrieksarbeiders of de impact van de bedrijfsvoering op klimaat en milieu. Meer aandacht voor privacy sluit hier goed op aan.’ Er worden steeds meer gegevens van mensen verzameld en dat levert ook privacyrisico’s op. ‘Door als bedrijf actief te laten zien hoe je met deze risico’s omgaat, kun je vertrouwen winnen.’

Proactief communiceren

Voor het omgaan met persoonsgegevens geldt al de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar aanvullend daarop is het aan te bevelen dat bedrijven open zijn over hoe zij omgaan met privacy, aldus de privacywaakhond. ‘Welke visie heeft een bedrijf op privacy? Is er inzicht in de privacyrisico’s die er binnen het bedrijf bestaan? Door structureel dit soort informatie met de buitenwereld te delen, creëren bedrijven meer vertrouwen van bijvoorbeeld potentiële klanten, medewerkers en aandeelhouders.’ Daarbij komt dat burgers en aandeelhouders zich steeds bewuster zijn van de schaal waarop persoonsgegevens worden verwerkt en willen weten hoe bedrijven privacyrisico’s beperken. ‘Daarom roept de AP alle grotere bedrijven op om proactief over deze zaken te communiceren. Aandacht hiervoor in een jaarverslag kan een mooi begin zijn.’

Om bedrijven te helpen heeft de AP de ‘Handreiking privacy in een jaarverslag’ gemaakt. ‘Daarnaast kan een raad van commissarissen of raad van toezicht een aanjagende rol spelen bij het op orde brengen van privacy binnen een bedrijf. De toezichthoudende rol die zij bij een bedrijf hebben, omvat ook de beheersing van privacyrisico’s. Speciaal voor hen heeft de AP de handreiking ‘De RvC of RvT en privacy: uw rol als toezichthouder’ gemaakt.’