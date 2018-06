Geen naheffing voor bedrijven na BTW-verhoging 

Het ministerie van Financiën probeert de gevolgen van de BTW-verhoging volgend jaar van 6 naar 9 procent voor het bedrijfsleven iets te verlichten. Er komt geen naheffing voor producten of diensten die dit jaar al worden gekocht, maar volgend jaar pas worden geleverd. Dat zei staatssecretaris Menno Snel donderdag in de Tweede Kamer.

Het gaat bijvoorbeeld om seizoenskaarten of abonnementen. De bewindsman wil hier geen naheffing voor opleggen, omdat dit voor het bedrijfsleven veel bureaucratische rompslomp met zich meebrengt. “Er zijn meer sectoren die er last van hebben dan ik had gedacht”, zei Snel. De maatregel kost volgens hem geen geld.

Protest MKB

De mededeling komt nadat MKB-Nederland met een onderzoek kwam waaruit bleek dat veel sectoren door de BTW-verhoging omzetverlies kunnen verwachten. Het MKB verzet zich fel tegen de verhoging.

Bron: ANP