Record banengroei ondanks schaars personeel

Ondanks de schaarste aan personeel groeit het aantal banen nog steeds fors. In mei waren er volgens het CBS 200.000 banen meer dan in mei van vorig jaar. De hoogste groei in tien jaar, blijkt uit de laatste cijfers .

Alleen al in mei kwamen er 23.000 nieuwe banen bij. Op jaarbasis groeit de werkzame beroepsbevolking met zo’n 2,5%, historisch gezien een zeer hoog percentage. Het overgrote deel van de nieuwe banen werd opgevuld door nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen kromp met 3000 tot 352.000.