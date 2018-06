FC Twente dreigt met aanvragen faillissement

FC Twente dreigt het faillissement aan te vragen als het gemeentebestuur geen garantstelling van €7 miljoen wil afgeven. Het is sterk de vraag of de politieke bereidheid hiertoe aanwezig is, schrijft dagblad Tubantia.

De druk vanuit de club wordt volgens raadsleden tot ongekende hoogte opgevoerd. En toekomstig wethouder Niels van den Berg zegt: ‘Het houdt niet op daar. Voor ons is een nieuwe garantstelling geen vanzelfsprekendheid. Als stad moeten we 15 miljoen bezuinigen.’

Schuldeisers

Een garantstelling betekent dat de gemeente €7 miljoen betaalt aan schuldeisers van de club als FC Twente dat zelf niet kan. Bij de gemeente heeft Twente al een lening van €17 miljoen lopen evenals een garantstelling van €8,4 miljoen. Bij een bankroet van de club moet de stad dus €25,4 miljoen afschrijven. Twente moet de gemeente komend seizoen €2,1 miljoen aan rente en aflossing betalen.

Accountant

De financiële chaos is mede toe te schrijven aan de accountant van de club. Die mag van de tuchtrechter een maand lang niet werken, omdat hij de jaarrekeningen onvoldoende had gecontroleerd. Hierdoor is een verkeerd beeld ontstaan over de financiële positie van FC Twente in die periode. Beide jaarrekeningen zijn later ingetrokken en opnieuw vastgesteld.