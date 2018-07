Belastingdienst zoekt nog steeds ZZP’ers voor proef vereenvoudiging inning BTW

De Belastingdienst wil het betalen van belastingen door ZZP’ers vergemakkelijken. ZZP’ers kunnen zich aanmelden voor een proef met online boekhoudpakketten waarmee zij in één moeite door hun boekhouding, BTW-aangifte en betaling kunnen regelen. Afgelopen week deed de fiscus opnieuw een oproep om in totaal zo’n 2500 vrijwilligers te vinden.

Deze proef met de naam ‘Boekhouden, belastingaangifte en betalen in één’ is een samenwerking tussen de Belastingdienst en de stichting Zeker-OnLine. De proef is al in januari dit jaar van start gegaan en duurt 2 jaar. Deelnemers krijgen de online boekhoudpakketten voor een speciale prijs. Er kunnen 2.500 ZZP’ers meedoen.

Hoe werkt het?

ZZP’ers kunnen aan de slag met een online boekhoudpakket. Daar worden dan automatisch de gegevens voor de BTW-aangifte klaar gezet. De aangifte kan dan vanuit vanuit het pakket worden verstuurd. Er kan vervolgens middels iDeal worden betaald.

De Belastingdienst legt er nog eens de nadruk op dat zij niet meekijken in het boekhoudpakket. Alleen uw aangifte- en betalingsgegevens worden verstuurd. Deelnemers aan de proef worden ook niet extra gecontroleerd.

Vergoeding

Om de ervaringen in kaart te brengen en deelname te stimuleren ontvangt de deelnemer een onderzoeksvergoeding van € 25 als wanneer hij/zij minimaal 4 online enquêtes invult. Werkt de gebruiker mee aan een interview, dan geldt een uurtarief van € 50 (exclusief BTW). Aanmelden kan via Zeker-OnLine.