Accountant tussen twee vuren: waarschuwing vanwege schending vertrouwelijkheid

Bij de Accountantskamer deed zich onlangs een klassiek geval voor van een accountant die tussen twee vuren komt te zitten en daardoor in de problemen raakt. De tuchtrechter is het gedeeltelijk eens met één van de twee kemphanen die een tuchtklacht tegen de AA indiende.

Uitspraak: 18-2140 AA

Bedreiging objectiviteit

En dat terwijl de betreffende AA nog wel zo goed op weg was. In het ontstane conflict tussen de klager en de andere aandeelhouder van een BV waar hij de jaarrekening voor samenstelde zag hij terecht een bedreiging voor het zich houden aan het fundamentele beginsel van objectiviteit, omdat hij voor beide partijen werkzaam was en partijen een tegengesteld belang hadden. Toch ging hij volgens de accountantskamer in de fout.

Mailwisseling doorgestuurd

Aan de accountant werd door de dga van de aandeelhouder die het met de andere aandeelhouder aan de stok had onder meer verweten dat hij een mailwisseling met de dga over het schenden van gedragsregels door de AA had doorgestuurd aan de advocaat van de andere (indirect) aandeelhouder. De klagende dga was door die informatie naar eigen zeggen benadeeld in een gerechtelijke procedure. De AA stelde de mailwisseling te hebben doorgestuurd omdat hij werkzaam was voor zowel klager als de andere partij, de verhouding tussen deze partijen steeds moeizamer werd en hij zich door de klager onder druk gezet voelde. De AA beoogde daarmee naar eigen zeggen ook te bereiken dat alle partijen over dezelfde informatie beschikten. De accountantskamer spreekt bij de beoordeling van die klacht uit dat de AA in het ontstane conflict weliswaar terecht een bedreiging heeft gezien voor het zich houden aan het fundamentele beginsel van objectiviteit.

Maatregel niet toereikend

Het zonder overleg doorsturen kan echter niet als een toereikende maatregel worden gekwalificeerd, oordeelt de tuchtrechter. Door zo te handelen heeft de AA immers weliswaar getracht het fundamentele beginsel van objectiviteit na te leven, maar al doende heeft hij zich niet gehouden aan het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid (artikel 2 onder e. van de VGBA). De AA had dat volgens de accountantskamer kunnen voorkomen door bijvoorbeeld de ontstane situatie en de vragen waarvoor hij zich gesteld zag met beide partijen te bespreken.

Waarschuwing

De Accountantskamer acht daarom de maatregel van waarschuwing passend en geboden. De AA heeft na het constateren van een bedreiging geen passende maatregel genomen en verder gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid.