‘Mobiele boekhoudapps in de lift, Excel blijft populair bij ZZP’ers’

Het gebruik van mobiele boekhoudapps zal de komende tijd flink gaan toenemen. Dat verwacht softwarevergelijkingssite Capterra op basis van een onderzoek naar het gebruik van boekhoudprogramma’s dat het uitvoerde onder ZZP’ers en MKB’ers uit allerlei branches.

Nog maar 17% van de respondenten gebruikt momenteel mobiele boekhoudapps, maar 17% geeft aan van plan te zijn om een mobiele app te gaan gebruiken. Daaruit blijkt volgens Capterra dat mobiel boekhouden de komende jaren flink zal toenemen, net zoals online boekhouden dat de afgelopen jaren deed.

Boekhouding

Alle geselecteerde deelnemers doen de boekhouding voor hun werk geheel zelf (50%) of gedeeltelijk zelf, dat wil zeggen in combinatie met een externe boekhouder of accountant (50%). Bovendien gebruiken ze allemaal een online boekhoudprogramma of een on-premise boekhoudpakket en geen Excel of Sheets.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

Excel blijft populair bij ZZP’ers

Grote groei verwacht in gebruik mobiele boekhoudapps

Nog maar weinig gebruikers betalen direct vanuit hun boekhoudprogramma

Gebruikers vragen om meer automatisering van hun boekhoudsysteem

37% van de gebruikers wil overstappen op een ander boekhoudpakket

De top 5 van meest gebruikte software onder de respondenten:

Naast bovengenoemden werden ook nog vele andere programma’s genoemd zoals Bizzy, Moneymonk, Rompslomp, Workday, Yuki, Freshbooks, Reeleezee, Acumulus, Easyadmin, Microloon, Stipt-T, Nextens

Het volledige onderzoek is hier te vinden.