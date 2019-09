Groeiende kloof tussen fraudeonderzoek en -preventie

Er is een groeiende ‘vertrouwenskloof’ bij bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Experian. De kloof zou bestaan tussen het vertrouwen in de kwaliteit van fraudeonderzoek en de realiteit van -preventie.

Hoewel twee op de vijf van de ondervraagden in Nederland (39%) zegt dat fraude binnen zijn of haar organisatie wordt geëvalueerd en begrepen, beweert maar 33% dat het duidelijk gedefinieerd, gemeten of onderbouwd is door automatisering. Slechts een op de zeven (15%) vindt dat het vermogen om fraude te voorkomen, echt optimaal is.

Volgens het onderzoek is fraudepreventie voor de overgrote meerderheid (85%) van de 913 ondervraagde besluitvormers uit EMEA een topprioriteit. Daarnaast zouden gegevensdiefstal (61%), de overname van een account (50%) en identiteitsdiefstal (41%) nu de meest voorkomende soorten aanvallen in Nederland zijn. Dit komt overeen met de algehele trend binnen de EMEA-regio. Waar voorheen bedrijven de directe financiële gevolgen van fraude beschouwden als de grootste impact op hun bedrijf, blijkt dat nu het verlies van klanten te zijn (30%).

Gezien de omvang en de impact in alle landen erkennen veel bedrijven nu ook dat het van cruciaal belang is om te investeren in innovatie en technologie om fraude doeltreffender te beheren. Meer dan de helft (51%) van de respondenten in EMEA is van plan om de komende drie jaar te investeren in kunstmatige intelligentie en oplossingen voor machine learning, naast modulaire platforms met single access (55%) en mogelijkheden om frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Het EMEA Fraud Report 2019 is gebaseerd op de vierde jaarlijkse studie die Forrester Consulting in opdracht van Experian heeft uitgevoerd. Het rapport gaat dieper in op de belangrijkste drijfveren, pijnpunten en innovaties die in de hele regio spelen.