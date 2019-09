Minder winst voor niet-financiële bedrijven

Voor de eerste keer in 2,5 jaar boeken niet-financiële bedrijven minder brutowinst voor belasting dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de brutowinst voor belasting bij deze bedrijven 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De afname van de winst in het tweede kwartaal van 2019 is vooral toe te schrijven aan de afname van de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Deze waren 2,5 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2018. Enkele grote multinationals realiseerden lagere winsten in het buitenland.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. De binnenlandse dividendopbrengsten waren 0,7 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2018. De niet-financiële bedrijven betaalden iets meer rente, terwijl de renteontvangsten nauwelijks veranderden.

Meer belasting en minder dividend

In het tweede kwartaal van 2019 betaalden de niet-financiële bedrijven 1,0 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het tweede kwartaal van 2018. De investeringen in vaste activa waren 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De hogere belastinguitgaven en investeringen gaan ten koste van de dividenduitkeringen aan aandeelhouders, die 2,7 miljard euro lager waren dan in het tweede kwartaal van 2018.

Bron: CBS