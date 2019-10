DNB stalt goud in Haarlem

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat het bankbiljettenbedrijf en de goudkluis tijdelijk onderbrengen in het voormalige gebouw van drukkerij Johan Enschedé in Haarlem. Het hoofdkantoor van de toezichthouder wordt gerenoveerd; de goudvoorraad verhuist in 2023 naar een nieuw te bouwen ‘cashcentrum’ in Zeist.

De tijdelijke stalling voor het edelmetaal was niet voorzien, maar maakt het mogelijk om de renovatie van het Amsterdamse DNB-hoofdkantoor aan het Frederiksplein een jaar eerder af te ronden. Het goud, geld en de medewerkers van Cash Operations (CO) zouden in eerste instantie tot oplevering van het nieuwe cashcentrum in het hoofdkantoor gehuisvest blijven, waarna de renovatie zou starten. Nu de Haarlemse locatie beschikbaar is, kan dat versneld plaatsvinden. ‘De renovatie van het Frederiksplein is nu losgeknipt van de bouw van het DNB Cashcentrum. Hierdoor ontstaan er twee onafhankelijke bouwstromen. De renovatie zal hierdoor korter duren dan aanvankelijk gepland en daarnaast hoeft er minder lang gebruik gemaakt te worden van het Tooropgebouw, onze tijdelijke kantoorlocatie aan de Spaklerweg.’