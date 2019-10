Brexit Barometer: een derde van ondernemers goed voorbereid

Het aantal Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op de impact van Brexit lijkt zich te stabiliseren. Dat blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer over het derde kwartaal van 2019. 33% van de ondernemers is goed voorbereid (was 32% in tweede kwartaal), 51% is enigszins voorbereid (was 54%) en 16% geeft aan niet voorbereid te zijn op Brexit (was 14%). De KVK Brexit Barometer bevraagt alleen ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Niet voorbereid

Er is altijd nog een groep ondernemers die zegt niet voorbereid te zijn op Brexit. KVK adviseert deze ondernemers zich alsnog te laten informeren via www.Brexitloket.nl, het gezamenlijke loket van KVK, de RvO en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Via het Brexitloket is ook het Brexit E-Magazine te downloaden, waarin concrete tips en adviezen, to do-lijstjes en nuttige links te vinden zijn.

No deal

Maar liefst 39% van de Nederlandse ondernemers die zakendoen met het VK verwacht dat de uiterste datum van het uitstel dat de EU het VK heeft gegeven, namelijk 31 oktober, wordt uitgesteld. Verder acht 17% van de ondernemers het scenario dat de VK de EU met afspraken gaat verlaten als meest waarschijnlijk, 14% denkt dat het VK in de EU blijft en 9% weet het niet. 20% van de ondernemers verwacht dat het VK na 31 oktober zonder afspraken uit de Europese Unie gaat, het zogeheten no deal-scenario.

Bron: KvK