Overzicht verplichte gegevens loonstrook en jaaropgaaf

De lijst met gegevens die de werkgever verplicht op de loonstrook en de jaaropgaaf moet vermelden, is aangepast in het Handboek Loonheffingen 2019.

Met de loonstrook informeert de werkgever de werknemer over de opbouw van zijn bruto- en nettoloon.

De werkgever moet werknemers een loonstrook geven bij:

de eerste loonbetaling;

iedere loonbetaling die afwijkt van de vorige loonbetaling.

Je mag de loonstrook ook digitaal geven als de werknemer daarmee heeft ingestemd en hij de loonstrook zo kan opslaan dat hij deze later kan inzien, bijvoorbeeld als hij niet meer bij de werkgever in dienst is.

Voor de loonstrook is er geen verplicht model.

Je kunt de laatste loonstrook van het jaar ook als jaaropgaaf gebruiken. Je moet op deze loonstrook dan alle gegevens opnemen die op de jaaropgaaf moeten staan.

Verplichte gegevens loonstrook

Op de loonstrook moet je een aantal verplichte gegevens vermelden.

De Belastingdienst had in een eerdere versie van het Handboek Loonheffingen een aantal gegevens staan die aan te raden waren om ook op de loonstrook te vermelden, zoals het burgerservicenummer van de werknemer en het nummer inkomstenverhouding dat je voor deze inkomstenverhouding gebruikt. Deze gegevens zijn verwijderd uit .

Wat moet verplicht op de loonstrook staan? Negen onderdelen op een rij:

brutoloon in geld

gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed

gespecificeerde bedragen die je op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag

wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft

aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst

periode waarover je het loon hebt betaald (het loontijdvak)

wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt

naam en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde

als je de loonstrook ook als jaaropgaaf gebruikt: de verplichte gegevens van de jaaropgaaf.

Verplichte gegevens jaaropgaaf

In het Handboek Loonheffingen 2019 is de verplichting verwijderd dat de adresgegevens op de jaaropgave vermeld moeten worden.

Een model jaaropgaaf voor 2019 is te downloaden van belastingdienst.nl. De werkgever is niet verplicht dit model te gebruiken. De jaaropgaaf is vormvrij. Overigens staan op dit model nog wel de adresgegevens gemeld. Deze hoeven dus niet te worden ingevuld.

De jaaropgaaf is vormvrij.

Op de jaaropgaaf moet in ieder geval het volgende staan:

naam van de werknemer

naam van de werkgever

loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat de werknemer in 2019 heeft gekregen (kolom 14 van de loonstaat)

Als sprake is van gage in de zin van de artiesten- en beroepssportersregeling, tel je hier het bedrag van de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingsbeschikking (kolom 7 van de loonstaat) bij op.

Als sprake is van gage in de zin van de artiesten- en beroepssportersregeling, tel je hier het bedrag van de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingsbeschikking (kolom 7 van de loonstaat) bij op. loonbelasting/premie volksverzekeringen die je hebt ingehouden (kolom 15 van de loonstaat)

totaalbedrag van de arbeidskorting die u hebt verrekend (kolom 18 van de loonstaat)

burgerservicenummer van de werknemer

loon voor de Zvw (kolom 12 van de loonstaat)

totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die je hebt verrekend (kolom 19 van de loonstaat)

of je bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening hebt gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer

bijdrage Zvw die u hebt ingehouden op het nettoloon van de werknemer (kolom 16 van de loonstaat)

werkgeversheffing Zvw

Dit is het bedrag voor de Zvw dat voor rekening van de werkgever is en dat aan de Belastingdienst betaald moet worden.

Dit is het bedrag voor de Zvw dat voor rekening van de werkgever is en dat aan de Belastingdienst betaald moet worden. totaal van de premies werknemersverzekeringen

Dit is het totale bedrag dat de werkgever voor de werknemer betaalt aan premies werknemersverzekeringen.

Je vult hier geen premie in voor een eventuele particuliere verzekering.

En je houdt geen rekening met de WGA-premie die je eventueel op de werknemer hebt verhaald.

Als de werknemer niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel valt, dan vul je hier niets in.

Handboek Loonheffingen 2019