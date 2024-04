Pensioenopbouw vermelden op loonstrook voorlopig nog niet verplicht

In de Wet toekomst pensioenen is de verplichting opgenomen om op de loonstrook te vermelden of de werknemer ouderdomspensioen opbouwt. De inwerkingtreding van deze bepaling is uitgesteld tot er duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid. Uit overleg met uitvoerende partijen blijkt dat het wetsartikel een technische aanpassing vereist om goed uitvoerbaar te zijn, laat minister Schouten (SZW) weten in een Kamerbrief. Daarvoor is een wetswijziging in voorbereiding.

Wijziging art. 7:626 BW: (geen) pensioenopbouw op loonstrook

Het gaat om artikel XIIB Burgerlijk Wetboek van de Wet toekomst pensioenen. Daarin staat het volgende:

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 626, tweede lid, wordt «de termijn waarover het loon is berekend,» vervangen door «de termijn waarover het loon is berekend, of er binnen deze termijn wel of geen ouderdomspensioen in de zin van de Pensioenwet is opgebouwd,».

Dit betekent dat de wettekst van artikel 7:626 BW, lid 1 en 2 als volgt gaat luiden:

De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het uurloon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, of er binnen deze termijn wel of geen ouderdomspensioen in de zin van de Pensioenwet is opgebouwd, de overeengekomen arbeidsduur, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan, en of sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 628a, lid 9 en 10.

Nog geen inwerkingtredingsdatum

In het Besluit van 22 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen en het Besluit toekomst pensioenen staat het volgende: “Er is nog geen tijdstip opgenomen voor de inwerkingtreding van de bepaling over de vermelding van pensioenopbouw op het loonstrookje (artikel XIIB van de Wet toekomst pensioenen) omdat nog overleg gaande is over de termijn waarop dit uitgevoerd kan worden.”

Minder werknemer zonder pensioen – aanvalsplan

De SER en Stichting van de Arbeid vinden het belangrijk dat werknemers pensioen opbouwen. De Stichting van de Arbeid heeft een aanvalsplan opgesteld om het aantal werknemers zonder pensioen te verkleinen. Een van de voorstellen is dat werknemers op hun loonstrook een melding te zien krijgen als zij geen ouderdomspensioen opbouwen. De verwachting is dat dit tot meer bewustwording leidt en werknemers sneller het gesprek aangaan met hun werkgever over een pensioenregeling. Ook wordt verwacht dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook gestimuleerd worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden.

De minister heeft aangegeven dat met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 zo’n melding op de loonstrook zo snel mogelijk verplicht wordt gesteld. Partijen krijgen voldoende tijd om deze wijziging door te voeren.

Melding bij geen pensioenregeling

Op het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl van de SER kunnen werknemers en werkgevers een melding doen als er geen pensioenregeling is en kunnen werkgevers een stappenplan vinden om tot een pensioenregeling te komen.

Kernpunten aangescherpt aanvalsplan

In het najaar van 2022 heeft Schouten een Kamerbrief gestuurd over de aanscherping van het aanvalsplan om meer werknemers pensioen te laten opbouwen via de werkgever.

De Stichting van de Arbeid heeft in het aangescherpte aanvalsplan een concreet doel gesteld voor de reductie van het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt. Het gaat om een reductie van ruim 450.000 werknemers binnen 5 jaar.

De Stichting van de Arbeid adviseert de wetgever om het periodiek verstrekken van informatie over de afwezigheid van een pensioenregeling wettelijk te verankeren. Het gaat hierbij om verplichte melding op de loonstrook als er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd en een notificatie bij mijnpensioenoverzicht. De minister heeft aangegeven dit advies over te nemen en beide maatregelen op te nemen en wettelijk te verankeren in de Wet toekomst pensioenen.

