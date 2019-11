Uitbreiding Subsidieregeling praktijkleren

De komende vijf jaren komt € 10,6 miljoen extra beschikbaar voor de Subsidieregeling praktijkleren, aldus minister Van Engelshoven van Onderwijs.

Bij de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is de motie Heerma c.s. aangenomen. De motie verzoekt om de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende vijf jaar tegemoet te komen met een jaarlijkse tegemoetkoming van € 12 miljoen in de loonkosten voor bbl-plekken (beroepsbegeleidende leerweg).

De Tweede Kamer is op 21 augustus 2019 geïnformeerd over de voorgenomen uitwerking van de motie Heerma c.s. die grotendeels verloopt via de subsidieregeling praktijkleren.

Zie Kamerbrief minister OCW van 21 augustus 2019

Extra subsidie

Vanaf 2020 wordt onder meer jaarlijks € 10,6 miljoen toegevoegd aan de bestaande subsidieregeling praktijkleren. Dit bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat werkgevers in de betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

Vanwege de systematiek van de huidige regeling praktijkleren, waarbij de subsidie achteraf wordt toegekend, kunnen werkgevers uit deze drie sectoren die bbl-plekken aanbieden al vanaf studiejaar 2019–2020 profiteren van de verhoogde subsidie.

Om werkgevers uit de drie sectoren te stimuleren bbl-plekken aan te bieden moesten zij al in augustus 2019 op de hoogte worden gebracht van deze regeling. Dit heeft de minister gedaan door een mededeling in de Staatscourant.

De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2020 worden gepubliceerd.

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor aangewezen opleidingen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de loon- of begeleidingskosten die een werkgever maakt. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is het maximale subsidiebedrag € 2.700.

Tot 2023

De subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 bestaan. Dat heeft minister Engelshoven van Onderwijs al in december 2018 laten weten.

Zie Kamerbrief over verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Meer informatie over subsidieregeling praktijkleren op RVO.nl