De banen van de toekomst – deze finance & accountancyfuncties worden de komende jaren relevant

Adviesbureau voor human resources Robert Half heeft tweehonderd CFO’s en financieel managers ondervraagd over de financiële sector. Binnen finance & accountancy zijn deze functies sterk in opkomst, meldt Robert Half op basis van het onderzoek:

FP&A Specialist

Een specialist in Financial Planning & Analysis (FP&A) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de planning, wat inhoudt dat hij of zij budgetten en periodieke prognoses opstelt om het management te ondersteunen in de besluitvorming. Simpel gezegd zorgt de controller ervoor dat alle voorgelegde cijfers in orde zijn (financiële boekhouding), terwijl het FP&A-team instaat voor de prognoses (managementaccounting). Dit maakt FP&A al jaren het domein waarmee financials bewijs kunnen leveren voor hun toegevoegde waarde.

Specialist ERP-systemen

Deze specialist is verantwoordelijk voor het coördineren van en/of het meewerken aan de ontwikkeling, het onderhoud en de verbetering van IT-systemen. Daarnaast houdt hij of zij zich bezig met het implementeren en organiseren van opleidingen om gebruikers te leren werken met het systeem.

Forensisch accountant

Forensische accountants zijn gespecialiseerd in het begroten van schade en het inschatten van de volledige omvang van een verlies. Zij richten zich op de vier kerngebieden van een forensische analyse: gegevens verzamelen, voorbereiden, analyseren en rapporteren.

Specialist in strategische planning

Een statisch plan kan dankzij strategisch management omgevormd worden tot een systeem dat de besluitvorming ondersteunt door middel van strategische feedback. Hierdoor kan het plan evolueren en groeien naarmate de vereisten en omstandigheden veranderen.

Business analyst

Een business analyst, of bedrijfsanalist, is de schakel tussen langetermijndoelen en de alledaagse gang van zaken in een organisatie. Hij of zij analyseert strategische doelstellingen en behoeften, zodat financiële planningen, salesplannen en forecasts continu verbeterd worden.