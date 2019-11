5900 lege kantoren en 6600 lege winkels

Het leegstaande vloeroppervlak van vastgoed dat geen woning is, was op 1 januari 2019 4 procent van het totaal. De grootste leegstand betreft kantoren en winkels. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Wel daling

Het ongebruikte vloeroppervlakte is het grootst onder winkels en kantoren. De leegstand bij niet-woningen neemt wel al jaren af, behalve bij maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en ziekenhuizen. Hier stond ruim 2 procent leeg, iets meer dan in 2015. Bijna twee derde van het leegstaande vloeroppervlak dat geen woonbestemming heeft, was een jaar eerder ook niet in gebruik.

Utrecht en Limburg

De grootste leegstand is er in Limburg en Utrecht. In totaal had daar 5 procent van het oppervlak geen gebruiker op 1 januari 2019. In Zeeland was het aandeel leegstaande vierkante meters het laagst: 2 procent. In Limburg en Utrecht stond ook het meeste kantooroppervlak leeg: 8 procent. Ook bij winkelleegstand stond Limburg bovenaan met 9 procent. Het onderzoek van het CBS is bekostigd door het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.