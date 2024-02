Fiscus streng voor vastgoedfamilies bij erfbelasting

In een reconstructie laat NRC zien dat de Belastingdienst worstelt met vermeend misbruik van de BOR. Een van de grootste vastgoedbedrijven van Nederland wilde 76 miljoen euro korting op de erfbelasting bedingen. Maar van de vijf erfgenamen was er slechts één werkzaam in de onderneming.

Op 19 september 2013 dienen de vijf erfgenamen van de op 85-jarige leeftijd overleden Sophia van Kreveld een ‘gezamenlijke aangifte erfbelasting’ in. Van Krefeld is de ex-vrouw en erfgenaam van vastgoedmagnaat Jaap Kroonenberg (1921-1996). De erfenis bedraagt 285.986.903 euro. Vrijwel al het geld zit vast in winkels en winkelcentra, huurwoningen en kantoorpanden in en rond Amsterdam. De erfgenamen willen van de fiscus een korting van 76 miljoen euro op de erfbelasting. Ze beroepen zich daarbij op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Slechts één van de vijf erfgenamen, kleinzoon Lesley Bamberger, zit in de onderneming.

Eindeloze discussies

De Belastingdienst heeft grote moeite met dit soort verzoeken, blijkt uit onderzoek door NRC. Na een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling ontstaat vaak gedoe met vermogende Nederlanders, aldus een recente evaluatie van de regeling door het Centraal Planbureau. De fiscus heeft vooral moeite met vastgoedportefeuilles en beleggingspanden. Daarover moet in principe net zoveel erfbelasting worden betaald als over banktegoeden, beleggingen in aandelen en andere waardepapieren. Maar in de praktijk voert de Belastingdienst eindeloze discussies met erfgenamen en hun adviseurs over de vraag of specifieke panden in familiebezit onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen.

Slecht imago

De Belastingdienst gaat niet mee in het verzoek van Sophia van Krevelds erfgenamen. Op 27 oktober 2015 legt de fiscus een aanslag erfbelasting op voor het volle pond: bijna 11,5 miljoen euro voor elk van de twee dochters en het dubbele voor elk van de drie kleinkinderen. Een taaie juridische strijd – waarbij Bamberger zijn financieel directeur Erik Bos, eerder accountant van Taxi Centrale Amsterdam, in stelling brengt – pakt uit in het nadeel van de familie Kroonenberg en leidt er volgens NRC toe dat de erfbelastingregels voor vastgoedfamilies wordt aangescherpt. De tegenlobby die daarna op gang kwam, mislukte vanwege het beroerde imago van de branche in de Haagse politiek.

BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bestaat sinds 1997 en wil voorkomen dat kinderen de zaak van hun ouders voortzetten en de zaak vervolgens moeten verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. Kinderen en andere familieleden krijgen korting op de erf- of schenkbelasting als ze (aandelen in) een familiebedrijf ontvangen. De Belastingdienst moet een strikte scheiding aanbrengen tussen ‘ondernemingsvermogen’ (alle productiemiddelen in het bedrijf) en ‘beleggingsvermogen’ (de vermogensbestanddelen waarover kinderen gewoon erfbelasting moeten betalen). Maar het onderscheid daartussen is ingewikkeld, zeker als het gaat over vastgoed.

Bron: NRC